FC Barcelone Mercato : un changement de dernière minute pour Joan Garcia

S’il va bien s’engager avec le FC Barcelone, le gardien de l’Espanyol Joan Garcia va signer un contrat de six ans et non de cinq, comme initialement prévu.

🟩 Accord proche

Cela fait une grosse semaine que la presse espagnole annonce que le FC Barcelone va lever l’option d’achat de Joan Garcia auprès de l’Espanyol. Celle-ci s’élève à 25 M€. C’était attendu pour hier ou aujourd’hui. L’agent du champion olympique 2024 était dans les bureaux du Barça hier mais aucun communiqué n’est tombé. Ce devrait donc être pour aujourd’hui. Avec cette signature, le champion d’Espagne va se doter de l’un des meilleurs portiers espagnols du moment, jeune (24 ans) qui plus est !

Il va finalement signer jusqu’en 2031

Mais d’après le journaliste de Mundo Deportivo Martinez Ferran, la durée du contrat n’est pas la même qu’initialement annoncé. Joan Garcia va s’engager pour six ans et non pour cinq. Ce serait une façon pour le club de lisser son indemnité sur une plus longue durée et ainsi de passer sous les radars du fair-play financier. Preuve que le club n’a toujours pas résolu tous ses problèmes à ce niveau. Le retour à la règle du 1:1 est annoncé depuis plusieurs mois mais il n’est toujours pas acté. Ce ne sera le cas que quand la Liga aura validé le contrat avec la société gérant les loges du nouveau Camp Nou. D’ici là, le Barça devra ruser, comme avec le bail de Joan Garcia.

Cette arrivée entraîne un bouleversement de la hiérarchie des gardiens de but au FCB. Joan Garcia sera le numéro un et Wojciech Szczesny le numéro deux, à condition qu’il prolonge. Inaki Pena va être transféré, de même que Marc-André ter Stegen. L’Allemand, qui entretient une relation très fraîche avec Hansi Flick, doit rencontrer Deco prochainement. Le directeur sportif va lui expliquer qu’il ne sera pas titulaire la saison prochaine, ce qui devrait l’inciter à aller voir ailleurs puisque son objectif est d’être le n°1 de la Mannschaft au Mondial 2026. Et pour cela, il faut qu’il joue…

« Le coup d’œil de But FC »

« Très bonne recrue que Joan Garcia ! En plus de mettre un coup au moral des Pericos, ce qui est toujours bon quand on est blaugrana, il permet au club de se doter d’un gardien vraiment décisif, ce que n’ont pas été ter Stegen, Pena et Szcesny la saison dernière. »