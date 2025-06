FC Barcelone Mercato : une première recrue enfin officialisée !

Cette fois c’est officiel : Joan Garcia est le nouveau portier du FC Barcelone. Il arrive en provenance du club voisin de l’Espanyol.

C’était attendu depuis quelques jours et c’est officiel : Joan Garcia rejoint le Barça. «Le FC Barcelone recrute Joan Garcia. Le FC Barcelone a payé la clause libératoire du gardien de but Joan Garcia, qui s’élève à 25 millions plus IPC. Vendredi, le joueur signera son contrat avec le Barça pour six saisons, jusqu’au 30 juin 2031, lors d’une cérémonie privée, dans les bureaux du club», annonce dans un communiqué le FC Barcelone ce mercredi.

« Une décision mûrement réfléchie »

Quelques instants plus tôt, Joan Garcia avait fait ses adieux à l’Espanyol dans une vidéo sur ses réseaux. « Je sais que cette décision ne sera pas facile à comprendre pour tout le monde. Je ne vous demande pas de la comprendre. Mais je veux que vous sachiez que c’est une décision mûrement réfléchie. Je ne pense pas seulement à ma carrière, mais aussi à ce qui est le mieux pour le club, pour ma famille et pour moi ». Révélation de la saison avec l’Espanyol, Joan Garcia a aidé les Péricos à se maintenir en Liga. Médaillé d’or des derniers Jeux Olympiques, il débarque dans un club où Marc-André ter Stegen est poussé vers la sortie et où la prolongation de Wojciech Szczesny se fait attendre.