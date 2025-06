FC Barcelone, Real Madrid : les confidences de Lionel Messi sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

Anciens adversaires, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo finissent désormais leur carrière loin de l’Europe. La Pulga a d’ailleurs évoqué sa relation avec le Portugais.

Durant leurs carrières respectives, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés officiellement à 36 reprises. Résultat, l’Argentin a gagné à 16 reprises face au Portugais, pour 9 nuls et 11 défaites. Un affrontement qui a toujours été très attendu entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

S’ils n’évoluent désormais plus en Europe, ils continuent de marquer leur club actuel. Preuve en est, la Pulga a inscrit un merveilleux coup franc face au FC Porto lors de la Coupe du Monde des clubs. Après cette victoire 2-1, la légende du FC Barcelone est revenue sur sa relation avec CR7.

« Nous ne sommes pas amis »

« La compétition entre nous se déroulait sur le terrain et chacun de nous s’efforçait de donner le meilleur de lui-même pour son équipe, à chaque instant et à chaque endroit où il se trouvait. Mais bien sûr, tout cela reste, comme toujours, sur le terrain. Ensuite, nous redevenons deux personnes normales. Nous ne sommes pas amis, bien sûr, car nous ne passons pas de temps ensemble. Mais ce que nous partageons se fait toujours dans un cadre de grand respect. J’ai une immense admiration pour ce qu’il a accompli dans sa carrière, et pour ce qu’il continue à faire, car il joue encore au plus haut niveau. Il n’y a rien d’étrange à cela : c’est normal, et c’est ainsi que les choses devraient toujours être », a confié Messi au micro de DSports.