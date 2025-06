FC Barcelone : une actrice porno dévoile ses échanges avec Lamine Yamal !

Lamine Yamal est au cœur d’une nouvelle polémique en Espagne. Cette-fois, c’est une actrice prono espagnole qui accuse la pépite du FC Barcelone…

Au coeur d’une première polémique après avoir été photographié avec l’influenceuse Fati Vazquez sur un yacht alors que celle-ci est âgée de 29 ans, Lamine Yamal (17 ans) doit à présent faire face aux révélations de Claudia Bavel, une créatrice de contenus pour adulte. Alors que la jeune star du FC Barcelone prend du bon temps au Brésil avec Neymar, Claudia Bavel (29 ans), invitée dans l’émission TardeAR, a dévoilé plusieurs échanges qu’elle a pu avoir avec le jeune crack.

«Lamine m’a dit : « viens chez moi » »

«Lamine m’a dit : « viens chez moi ». Je lui ai dit : « il y a trop de différence d’âge parce que j’ai presque 11 ans de plus que toi, tu ne trouves pas ? », mais il m’a dit : « non c’est parfait. »Moi, j’attendais qu’il ait 18 ans», soutient tout d’abord la jeune femme sur son compte Instagram. Avant d’ajouter : «Puisque Lamine Yamal a évoqué notre prétendue relation sur TardeAR, je trouve logique de partager ma version des faits avec clarté et respect. Il prétend vivre avec sa mère mais en réalité il vit seul. Il dit m’avoir rejeté alors que c’est lui qui a cherché à me contacter et a insisté pour que je le rencontre. Il nie notre rencontre bien que nous nous soyons croisés lors de plusieurs événements. Je demande respectueusement que cessent les messages offensants et diffamatoires. Je n’ai jamais eu de relation avec un mineur. » Pas sûr que tout cela plaise aux dirigeants du Barça…