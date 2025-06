FC Barcelone : Yamal remporte un nouveau titre avant de retrouver les Bleus et Rabiot

Sans surprise, Lamine Yamal a été élu meilleur joueur de moins de 23 ans de Liga pour la saison écoulée. L’ailier du FC Barcelone affronte ce soir l’équipe de France en demi-finales de la Ligue des Nations.

Ce soir, l’Espagne et la France croiseront le fer en demi-finales de la Ligue des Nations, à Stuttgart. Onze mois après que la Roja a fait plier les Bleus à l’Euro 2024, au même stade de la compétition et dans le même pays, c’est l’heure de la revanche pour les Tricolores. Qui se sont bien gardés d’allumer Lamine Yamal comme Adrien Rabiot l’avait fait l’an dernier. Le milieu de l’OM avait trouvé malin de dire qu’il espérait plus du prétendu génie du FC Barcelone. Qui lui avait cloué le bec en égalisant à la 21e d’une frappe enroulée dans la lucarne opposée de Maignan. Rabiot avait été aux premières loges pour assister à ce bijou.

Meilleur U23 de Liga

C’est peu dire que Lamine Yamal arrive en pleine forme à cette confrontation avec la France. L’ailier qui n’est toujours pas majeur a réalisé une saison de rêve avec le FC Barcelone, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, de la Coupe du Roi et de la Liga. Et il vient de prolonger son contrat jusqu’en 2031. Les médias espagnols exercent un gros pressing pour en faire le prochain Ballon d’Or, ce qui serait on ne peut plus mérité, même si le Barça n’a pas remporté la Champions League. Mais sans doute qu’une victoire en Ligue des Nations aiderait les derniers journalistes dans le doute à se rallier à l’évidence…

Comme si tous ces signaux positifs ne suffisaient pas, Lamine Yamal a reçu une nouvelle distinction ce jeudi, à quelques heures seulement du coup d’envoi de France-Espagne : la Liga l’a sacré meilleur U23 de la compétition. Quoi de plus logique pour un joueur ayant marqué 9 buts et délivré 15 passes décisives en 35 matches cette saison ? En outre, Yamal a trouvé le chemin des filets à l’aller comme au retour face au Real Madrid et a aussi frappé face à l’Atlético au Metropolitano. La marque des grands… à seulement 17 ans !