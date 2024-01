FC Barcelone : le maillot pour la saison prochaine a fuité !

Un Barça en noir rouge et bleu. Esvaphane a révélé une prédiction du maillot 2024/2025 du Barça, un maillot qui présente des touches de rouge et de bleu, mais où le noir est la couleur principale.

C’est une première depuis le maillot 2020/2021 noir et doré, que Messi a porté. Le Barça pourrait donc porter une nouvelle tunique noire pour la quatrième fois de son histoire au XXI siècle. Cette couleur fait émerger de lointain souvenirs, puisque le Barça avait porté un maillot noir lors de la saison 2011/2012, 2012/2013.

⚫🔵🔴FC Barcelona 24-25 Away Kit Leaked [🔥 Fantastic work by @esvaphane ]: https://t.co/d1lEzmfy6i

Pour résumer

