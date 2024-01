FC Barcelone : 120 M€ bientôt dans les caisses ?

Dans leur quête d'argent frais pour résorber le déficit, les dirigeants du FC Barcelone ont trouvé un nouveau levier à actionner. Et celui-ci ne concerne pas la vente d'actifs du club, comme les droits d'image. Cette fois, c'est le contrat d'équipementier avec Nike qui est dans le viseur de la direction catalane. La firme américaine équipe les Blaugranas depuis la saison 1997-98. C'est le Fenomeno Ronaldo, qui était sa star à l'époque, qui l'avait fait venir. Sauf qu'au moment où le contrat s'était mis en place, le Brésilien avait été transféré à l'Inter Milan...

Selon le média Mas, le Barça estime que le contrat actuel avec Nike n'est pas assez rentable (il serait pourtant de 100 M€). Il viserait les 120 M€ perçus par le Real Madrid avec Adidas, voire plus. Puma a déjà fait part de son intérêt et les négociations seraient bien avancées. Le début de la collaboration entre le FCB et l'entreprise allemande pourrait être en 2025, à condition que Nike accepte de raccourcir son contrat actuel.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨🚨| BREAKING: Puma and FC Barcelona are closer to an agreement than ever, with Puma preparing a huge offer. The deal could start as early as next season. @_AdrianSnchz pic.twitter.com/NiOolyPdYm