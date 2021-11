FC Barcelone : Ansu Fati a une première bonne nouvelle pour Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Revenu de blessure il y a plus d'un mois, après près d’un an d’absence, Ansu Fati a rechuté fin octobre en raison de douleurs au genou droit. De retour lors de la victoire mardi dernier du FC Barcelone sur la pelouse du Dynamo Kiev (1-0), le jeune ailier gauche espagnol s'est de nouveau blessé ce week-end lors du match nul concédé face au Celta Vigo (3-3), pour le compte de la 13e journée de Liga.

Selon les informations d'AS, Ansu Fati souffrirait d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et devrait être absent un mois. Une information confirmée par le journaliste d'El Chiringuito TV, Dario Montero, qui précise que la pépite blaugrana "est calme malgré sa blessure car elle n'est pas au genou". On se rassure comme on peut au Barça.

