FC Barcelone : après Antwerp, Barcelone dévasté par un terrible chaos !

Auteur de deux buts et d’une passe décisive hier soir à Montjuic, Joao Felix a mené le FC Barcelone vers une victoire éclatante contre Antwerp (5-0). « Je suis très satisfait et heureux, a affirmé Xavi en conférence de presse. Samedi et aujourd’hui, c’est le meilleur niveau que nous avons montré depuis que je suis ici sur le banc. Nous nous améliorons sur tout. C’est une fierté de voir cette équipe évoluer mais il faut de la continuité. J’ai la sensation que nous jouons mieux au football, notamment à l’intérieur. Le niveau a augmenté avec Gündogan. »

Panique dans les rues de Barcelone

Malheureusement pour le football, la rencontre a dégénéré en dehors du stade. Comme on peut le voir sur les images récoltées par El Chiringuito, des émeutes ont éclaté et provoqué un immense chaos dans les rues de la ville catalane. Plusieurs dizaines de supporters du club belge ont affronté les forces de l’ordre dans un mouvement de panique très violent. Le calem es toutefois revenu après quelques minutes de très haute tension.

