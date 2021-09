FC Barcelone : Depay a une légende blaugrana autre que Messi dans le viseur

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En attendant d'en faire de même en Catalogne, Memphis Depay est déjà considéré comme un grand aux Pays-Bas. Le nouvel attaquant du FC Barcelone pourrait bientôt dépasser Johan Cruyff parmi les meilleurs buteurs des Oranje. Grâce à son triplé face à la Turquie mardi (6-1), l’ancien Lyonnais a atteint la barre symbolique des 33 buts en sélection, total du légendaire numéro 14 et entraineur du Barça.

De plus, avec ce triplé, Memphis Depay a égalé le record de buts inscrits par un joueur de la sélection néerlandaise sur une année civile (12), détenu par un autre ancien du Barça, Patrick Kluivert. Record qu’il peut encore battre puisque qu’il lui reste potentiellement quatre matches avec les Bataves (Lettonie, Gibraltar, Monténégro et Norvège).

Des statistiques qui trouvent un prolongement dans le début de saison de Memphis Depay avec le FC Barcelone, puisqu'il a déjà frappé à deux reprises en trois matches de Liga. Affaire à suivre.

Depay s’immisce parmi les plus grands des Pays-Bas

Memphis Depay n’en finit plus d’égaler des records avec les Pays-Bas. Arrivé cet été au Barça il pourrait bientôt dépasser deux légendes blaugranas. Johan Cruyff et son record de 33 buts avec les Pays Bas mais également Patrick Kluivert et ses 12 buts sur une année civile.