FC Barcelone : le Barça a trouvé un accord avec un nouvel équipementier !

On se dirigerait bien vers un changement d'équipementier au FC Barcelone. Alors que Nike habille le Barça depuis 1998, c'est Puma qui devrait devenir le nouvel équipementier du club catalan.

Accord de principe entre le Barça et Puma !

En effet, d'après Sport, le Barça et la marque allemande auraient trouvés un accord de principe sur les bases d'un contrat de 200 millions d'euros par saison plus des bonus. Mais l'accord définitif ne serait pas encore en place et serait soumis à ce que le champion d'Espagne en titre parvienne à rompre son bail avec Nike. Après avoir chipé Manchester City à Nike en 2019, Puma serait donc sur le point de frapper un autre gros coup.

🤝 El Barça y Puma llegan a un principio de acuerdo



👕Las negociaciones se han intensificado durante las últimas semanas



✍️ @DBR8 / @sanantheone https://t.co/scIRP4GBqQ — Diario SPORT (@sport) January 26, 2024

