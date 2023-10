FC Barcelone : Gündogan lâche une punchline sur ses coéquipiers après le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Malgré qu'il ait inscrit son premier but sous le maillot du FC Barcelone, Ilkay Gündogan n'a pas pu éviter la défaite de son équipe lors du Clasico face au Real Madrid (1-2). Hors de lui, le milieu de terrain allemand a poussé un coup de gueule en zone-mixte, n'hésitant pas à bouger ses partenaires.

"Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match"

"Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match. Je viens du vestiaire et il est évident que les gens sont déçus après un si grand match, un match si important et un résultat si impensable. J'aimerais voir plus de colère, plus de déception, cela fait partie du problème. Ils doivent exprimer plus d'émotions quand ils perdent et quand ils savent qu'ils peuvent mieux jouer. Il faut faire mieux dans certaines situations et nous ne réagissons pas. Il faut faire un pas en avant dans ce domaine, sinon le Real Madrid et Gérone vont s’échapper. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match", a lâché l'ancien joueur de Manchester City dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

