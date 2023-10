FC Barcelone : João Félix crée encore la polémique

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On souhaite bien du plaisir à Joao Felix au mois de mars prochain, lorsqu'il devra, avec ses partenaires du FC Barcelone, se déplacer sur le terrain de l'Atlético Madrid. Car non seulement, la rencontre devrait être disputée, mais le Portugais risque fort d'être pris pour cible par ses anciens supporters.

Les supporters de l'Atlético pleurent

En cause, ses propos sur le FC Barcelone avant même qu'il y aille et son attitude au cours de l'été afin de provoquer son départ. Dernier élément en date, qui ne va pas arranger les choses, bien au contraire, le like de Joao Felix sur une publication saluant ses performances avec le club catalan et le commentaire suivant : "Les supporters de l’Atlético de Madrid pleurent".

❗️| João Félix liked a post that displayed his season's statistics, which included the caption, "Atlético de Madrid fans are crying." pic.twitter.com/DnPh74HAT5 — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 17, 2023

