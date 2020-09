FC Barcelone, Juventus : la fin du règne de Messi et Cristiano Ronaldo est programmée

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tellement écarquillé nos yeux pendant dix ans que ne plus les voir au sommet du monde est toujours un moment particulier. Et rare. L’UEFA a en effet dévoilé ce mercredi la liste pour le titre de joueur masculin de l’année. Pour la première fois depuis 2010, les deux stars sont absentes de cette caste !

😳 @Cristiano and Lionel Messi don’t make the shortlist for the UEFA Men’s Player of the Year for the 1st time since 2010! pic.twitter.com/FfS5rciTxM