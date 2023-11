FC Barcelone : l’affaire Gündogan enfin classée ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Six jours après, le dossier Gündogan, ouvert après son coup de gueule post-Clasico (1-2), va-t-il enfin être refermé ? On se souvient que le milieu allemand, qui avait ouvert le score dès la 6e minute face au Real Madrid, n'avait pas apprécié de voir certains de ses jeunes partenaires pas assez déçus à son goût après une défaite en mondovision. Il avait également déclaré qu'il n'était pas venu chez les Blaugranas pour perdre ce genre de rencontres au sommet.

"Cela a été discuté et réglé avec le vestiaire, il n’y a pas de problème"

Dès le lendemain de cette sortie, une réunion avait eu lieu dans le vestiaire barcelonais pour aplanir les choses. Chacun avait dit ce qu'il avait sur le cœur. Mais il existe la possibilité qu'un tel déballage ait laissé des traces chez certains joueurs. Le directeur sportif du FCB, Deco, assure que ce n'est pas le cas : « Cela a été discuté et réglé avec le vestiaire, il n’y a pas de problème ». Dont acte. On saura samedi soir, sur la pelouse de la Real Sociedad, si les Blaugranas ont véritablement digéré la défaite face aux Merengue et la polémique qui a suivi...

