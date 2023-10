FC Barcelone : l'ahurissant jackpot accordé à Joao Felix

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On imagine que tout était prévu. Et que Joao Felix, joueur talentueux et renommé, n'a bel et bien pas signé au FC Barcelone pour toucher 400 000 euros sur la saison. C'est toutefois ce qui était indiqué lors de la signature de son contrat, validé par la Liga et bien entendu soumis aux restrictions économiques qui touchent le FC Barcelone.

La Liga ne bronche pas

Mais ça, ce n'est plus d'actualité. Car pendant que le Portugais aligne les titularisations avec Xavi, et revit après des mois galères, le FC Barcelone vient de faire un geste financier très important. Comme le souligne Catalunya Radio, son contrat annule est ainsi passé de 400 000 à 4 millions d'euros sur l'année.

Un jackpot pour le joueur qui, selon le média, ne mettra pas la Liga en rogne. Et pour cause, cela aurait déjà été prévu lors de son arrivée.

