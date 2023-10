FC Barcelone : la teneur de la réunion au sommet entre Xavi et Laporta a fuité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s'est incliné face au Real Madrid (1-2) samedi dernnier à Montjuic et il pointe à la 3e place de la Liga derrière son plus grand rival et une surprenante équipe de Girone. Mais l'heure n'est pas à la crise au Barça et Sport indique que Joan Laporta a renouvelé sa confiance à Xavi après le Clasico.

Confiance totale en Xavi

Les deux hommes auraient mangé ensemble, en compagnie du staff et de l'état major du club, samedi soir. Au cours du repas, Laporta aurait simplement parlé en tête à tête avec Xavi l'espace de cinq minutes, "sans reproches ni tensions". Il aurait surtout été question du voyage de la délégation blaugrana à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or. Et du fait qu'il reste encore beaucoup de journées pour remporter une Liga qui s'annonce très serrée.

Podcast Men's Up Life