FC Barcelone : Laporta fait une grande annonce après le départ programmé de Xavi

L’avenir de Xavi est fixé. Après la défaite du FC Barcelone hier contre Villarreal (3-5), le coach catalan a indiqué qu’il quitterait ses fonctions le 30 juin prochain. Si les dirigeants blaugrana pourraient lui coûter la tête bien avant, Joan Laporta a réagi officiellement à cette annonce.

« C’est Xavi qui m’a proposé de partir en fin de saison »

« J’accepte la décision de Xavi, c’est un homme digne, honnête qui aime le Barça. Son engagement sera maximal jusqu’à la fin de saison. C’est lui qui m’a proposé de quitter le banc en fin de saison, a-t-il révélé au micro de la Cadena Cope. On avait des meilleurs attentes cette saison, le message aux fans est de continuer à supporter l’équipe jusqu’au retour au Camp Nou en fin d’année. On a envie de remonter cette situation compliquée mais il fait qu’on soit uni comme équipe. Et je rappelle que le titre en Liga sera difficile mais qu’il n’est pas perdu. »

