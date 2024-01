FC Barcelone : Laporta parle de compétition altérée avec le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Très tendue en novembre après le Clasico (1-2), la relation entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'était réchauffée ces dernières semaines. Au point que Florentino Pérez avait accepté de poser avec Joan Laporta pendant la Supercoupe d'Espagne. Mais l'arbitrage polémique du match entre les Merengue et Alméria (3-2) a relancé l'incendie. Et le président catalan, pourtant empêtré dans l'affaire Negreira, a décidé d'attaquer frontalement les Merengue. Après avoir parlé de "honte" concernant Real-Alméria, il a carrément déclaré que la Liga était "altérée" par les faveurs arbitrales aux Merengue !

"Nous y sommes habitués, hein ?!"

"Mais bien sûr que la compétition est altérée, a-t-il déclaré à Mundo Deportivo, parce que cela ne concerne pas que dimanche. Nous avons analysé ce thème et notre rival a bénéficié de toute une série de points grâce aux décisions arbitrales. Mais bon, nous y sommes habitués, hein ?! Depuis toujours, nous luttons contre les éléments et nous savons lesquels. Mais cette fois, ils ont été trop évidents et c'est pourquoi nous avons contacté la Fédération de façon formelle. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le moral de nos joueurs. Parce qu'à la fin du match à Villamarin, alors que nous avions bien joué et que nous étions fiers de la façon dont nous avions marqué, j'ai vu des joueurs préoccupés par ce qui s'est passé au Bernabeu. Je suis un président qui ne se cache pas et que je dois élever la voix car j'ai vu une injustice. Nous voulons que ceux qui ont la responsabilité de solutionner ce problème prennent des décisions pour le corriger."

