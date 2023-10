FC Barcelone : le Barça dénonce encore un complot dans le cas Negreira et défend Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Voici le communiqué en intégralité :

« À la lumière des informations publiées aujourd'hui concernant la décision du tribunal n°1, le FC Barcelone tient à rappeler sa présence en tant que partie civile au cours de la procédure ouverte dans l'affaire dite "Caso Negreira" afin de défendre l'institution contre un éventuel crime d'administration illégale pendant la période sous enquête.

Cette présence aurait pu être effectuée à tout moment au cours de l'audience de recherche des faits, mais le club a préféré le faire dès le début pour prendre position concernant les paiements à des tiers, étant convaincu que aucun crime de corruption sportive n'a été commis.

Le Barça réaffirme qu'il a utilisé des services techniques pendant des années pour des conseils sur l'arbitrage et les joueurs, et que des preuves matérielles existent pour attester de ce fait. Tout ce matériel a été utilisé pour améliorer les préparatifs des matchs de football professionnels, pour lesquels il existe des factures relatives aux paiements effectués à l'entreprise fournissant ces services, et tout le matériel restant a récemment été remis au tribunal où l'enquête est en cours.

Sous la direction du président Laporta, chaque paiement a été effectué à la seule entreprise responsable de ce service, et non à des tiers.

Regrettant que l'édit publié hier contienne des opinions et des jugements de valeur remettant en cause l'éthique du président Laporta, alors que :

Le FC Barcelone est apparu et fait l'objet d'une enquête, et non le président actuel. C'est le club qui exerce son droit à la défense dans la procédure, et ; Potentiellement, le club pourrait également être une partie lésée.

Il convient également de rappeler que l'affaire en est à la phase préliminaire et que les jugements personnels énoncés dans l'édit ont simplement créé plus de confusion parmi l'opinion publique et, lors de leur publication, ont gravement nui à l'image du club et de son président, bien que probablement involontairement.

En tout cas, le club, sous la direction de son président, continuera de défendre les intérêts légitimes de l'institution par le biais de ses avocats chargés de la direction juridique de cette procédure.

Enfin, nous tenons à souligner à nouveau que, selon l'avis du club, ces actions contre la gestion de l'institution ne sont pas le fruit du hasard, car le FC Barcelone continue d'être soumis à des attaques externes dans le cadre d'une campagne visant à ternir le nom de l'institution sur la base de faits qui restent encore non fondés et qui visent à déstabiliser le club dans tous les domaines, qu'ils soient sportifs, financiers ou sociaux. »

Podcast Men's Up Life