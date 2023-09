FC Barcelone : le Barça rayé de la carte du football ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a les faits. Qui sont déjà encombrants pour le FC Barcelone. Car, comme vous le savez, l'enquête sur le scandale arbitral qui met en cause le club catalan s'est accélérée ce jeudi avec la perquisition de la direction de l'arbitrage espagnol dans les locaux de la Fédération.

Faillite certaine

Le Barça, au même titre que certains de ses anciens présidents (Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell) est désormais accusé de corruption active. Pire, et ce sont cette fois des suppositions, le quotidien anglais, The Telegraph, estime que le FC Barcelone, en guise de sanction, risque d’être banni du football professionnel !

Et pour cause, le club, suspendu de toute activité, plusieurs mois ou années durant, serait confronté à une faillite certaine. Les prochains jours permettront d'en savoir plus. Beaucoup plus.

