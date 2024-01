FC Barcelone : le club a trouvé le remède miracle pour Pedri

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis trois ans et demi qu'il a posé ses valises à Barcelone, Pedri est devenu un titulaire indiscutable. Le souci, c'est qu'il est très souvent victime de pépins physiques, qui lui font manquer jusqu'à la moitié des matches d'une saison. Ça a encore été le cas lors de celle en cours, ce qui a décidé la direction catalane à prendre des mesures fortes afin que son jeune joueur (21 ans) puisse enfin enchaîner.

Il collabore avec le physiothérapeute le plus renommé d'Espagne

Selon Mundo Deportivo, le staff médical barcelonais et Pedri ont mis en place un plan précis pour en finir avec les blessures. Le milieu fait du Pilates, voit ses tissus musculaires régulièrement oxygéner, suit un régime sans gluten, prend de nouveaux compléments vitaminés et collabore avec le physiothérapeute le plus renommé d'Espagne, Raul Martinez. On saura dans les prochaines semaines, entre calendrier chargé et terrains lourdes, si ce programme est efficace.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Le Barça et Pedri ont mis en place un plan spécial pour en terminer avec ses blessures. Méthode Pilates, oxygénation des tissus musculaires, régime sans gluten, nouveaux complètements vitaminés et travaille avec Raúl Martinez, physiothérapeute le plus renommé d’Espagne. (MD) pic.twitter.com/60KdKnRaO9 — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life