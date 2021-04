FC Barcelone : le club brise le silence et détonne sur la Super League

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Il n'y aura donc pas de machine arrière. Du moins pas au FC Barcelone. Le club catalan, par le biais de son président, Joan Laporta, est en effet sorti du silence au sujet de la Super League. Pas de communiqué officiel, mais Laporta a tenu à partager son point de vue à la chaîne TV3.

"Nous avons une position de prudence. C'est une nécessité, mais le dernier mot reviendra aux socios. Les grands clubs fournissent beaucoup de ressources et nous devons dire notre respect pour la répartition financière.Ce doit être une compétition attrayante, basée sur le mérite sportif. Nous sommes les défenseurs des ligues nationales et nous sommes ouverts à un dialogue ouvert avec l'UEFA. Nous avons besoin de plus de ressources pour en faire un grand spectacle . Je pense qu'il y aura une entente. Il y a eu des pressions sur certains clubs, mais la proposition existe toujours. Nous faisons des investissements très importants, les salaires sont très élevés et toutes ces considérations doivent être prises en compte, prendre en compte les mérites sportifs."