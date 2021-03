FC Barcelone : le geste fort de Laporta à l'égard de Messi lors de son intronisation

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

C'était le grand jour pour Joan Laporta. Onze ans après avoir lâché son fauteuil de président du FC Barcelone (2003-10), l'avocat remontait officiellement sur le prestigieux strapontin, dix jours après avoir remporté la bataille des urnes. Entretemps, il a dû trouver plus d'une centaine de millions d'euros, garantie obligatoire pour présider l'un des plus grands clubs du monde. Il y est parvenu tard hier soir et a donc pu vivre ce grand moment au Camp Nou.

Messi est arrivé parmi les premiers au Camp Nou

Lionel Messi est arrivé parmi les premiers dans l'enceinte catalane. En tant que capitaine, le lutin argentin se devait d'être présent. Mais pas sûr que si ça avait été l'un de ses partenaires, Laporta lui aurait fait un aussi gros câlin ! Les deux hommes se sont enlacés, se murmurant quelques mots à l'oreille. Pour parler d'une future prolongation ?

Lors de son discours d'investiture, Laporta a évoqué les nombreuses difficultés qu'il a dû surmonter pour revenir à la présidence et rappelé l'héritage de Johan Cruyff. Fan absolu de la légende néerlandaise, l'avocat base toute sa politique sur la pensée du maître. Rien que ça, c'est un bon point aux yeux de Messi…