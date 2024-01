FC Barcelone : le message fort de Guardiola suite au départ de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lessivé par la pression de deux saisons et demi sur le banc du FC Barcelone, Xavi a annoncé son départ du banc des Blaugranas l’été prochain. Dans ses explications, l’ancien milieu de terrain a appuyé sur le climat négatif autour du Barça et le fait qu’il ne sentait pas son travail « valorisé ».

« Ici, on vous fait sentir que vous ne valez rien du tout. Pep me l’avait dit. J’ai vu Luis Enrique souffrir. Nous devons réfléchir car nous avons un problème avec les exigences de ce poste. On a l’impression que notre vie est en jeu à chaque instant. C’est pourquoi je dis que c’est cruel. On n’en profite pas », a justifié Xavi ce mardi en conférence de presse.

« La pression en Espagne est 1000 fois supérieure que dans d’autres pays »

Présent quelques heures plus tard face aux médias à Manchester City, Pep Guardiola a confirmé le sentiment d’injustice évoqué par Xavi : « Bien sûr je comprends tout à fait sa décision. Je n’ai pas encore parlé avec lui mais la pression en Espagne est 1000 fois supérieure que dans d’autres pays et la pression à Barcelone est incomparable avec celle d’autres clubs ». Venant d’un technicien qui a connu le Bayern Munich et les Citizens, l’avis peut forcément s’entendre…

