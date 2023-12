FC Barcelone : le Real Madrid à l'origine de tous les malheurs des Blaugrana ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Jeudi prochain, le Real Madrid et le FC Barcelone célèbreront peut-être ensemble une grande victoire, face à l'UEFA, pour la création de la Super League. Mais avant et après, les deux ennemis continueront de s'opposer sur tout, ou presque. Pourtant, Marca vient de publier un article dans lequel il constate que depuis son retour aux affaires au Barça, Joan Laporta fait tout comme Florentino Pérez ! Avec une grande différence cependant : les finances dans le rouge des Blaugranas font que son projet à lui ne parvient pas à décoller...

Laporta copie tout ce que fait Pérez

Marca liste les similitudes entre ce que fait Laporta et ce qu'a déjà fait Pérez : reconstruire le stade pour qu'il soit encore plus rentable, recruter des futurs grands, de préférence brésiliens, diversifier les sources de revenus, optimiser les recettes, attirer une superstar par an... Sauf que Pérez a eu le temps de bâtir un effectif hautement compétitif alors que Laporta, lui, a dû tout reprendre à zéro, ou presque, depuis deux ans. Ce qui explique l'écart entre les deux équipes actuellement. Le quotidien sportif conclut par le fait que cette course à l'armement pourrait coûter très cher au Barça si ses finances ne finissent pas par se redresser...

