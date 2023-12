FC Barcelone : le sort de Xavi scellé dès janvier ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

De plus en plus discuté au FC Barcelone du fait des résultats de la première partie de saison et du retard pris en Liga sur le Real Madrid et Girone (7 pts de retard), Xavi peut néanmoins toujours compter sur le soutien indéfectible de son président Joan Laporta.

Si l’on en croit AS, il existerait même un « pacte » entre les deux hommes et un objectif commun à atteindre : faire le doublé. Éviter la saison blanche est d’ailleurs l’unique moyen pour Xavi de rester, après son doublé (Supercoupe d’Espagne, Liga) réalisé lors de la saison 2022-23.

La Supercoupe d’Espagne décisive pour Xavi

Les deux hommes sont persuadés d’un fait : tout se jouera en janvier avec la Supercoupe d’Espagne. Un titre qui doit être le basculement de la saison et amorcer la remontada des Blaugranas en Liga.

Un an après sa masterclass contre le Real Madrid (3-1) qui avait fait digérer l’élimination précoce en Ligue des Champions, Xavi jouera déjà très gros le 11 janvier en Arabie saoudite face à Osasuna avant une hypothétique nouvelle finale contre les Merengue ou l’Atlético le 14. Un échec à Riyad pourrait écorner la belle union sacrée décrétée entre le patron et son entraîneur…

🤝 Laporta y Xavi ‘sellan’ el pacto del doblete



🏆 Los dos pesos pesados del club están convencidos que esta temporada ganarán, como mínimo, dos títulos, empezando por la Supercopa de Españahttps://t.co/1KtXJSBVMu — Diario AS (@diarioas) December 23, 2023

