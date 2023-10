FC Barcelone : les Blaugrana vont croiser Messi dès Noël !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'Inter Miami pas qualifié pour les playoffs de la MLS, Lionel Messi est en vacances jusqu'en février 2024, date du début de la préparation des Floridiens. Un prêt au FC Barcelone a été évoqué pour que l'Argentin se maintienne en forme mais cela ne devrait pas se concrétiser. Qu'importe : si Messi ne vient pas au Barça, c'est le Barça qui viendra à Messi !

Un match amical contre un club mexicain

En effet, un match amical serait en cours de finalisation du côté des Blaugranas. Il se jouerait pendant la période des fêtes aux Etats-Unis et les opposerait à un club mexicain, histoire de s'assurer un guichets fermés. Car, évidemment, l'unique intérêt de cette rencontre réside dans ses retombées financières, importantes pour un club dans le dur économiquement comme le Barça. La date et le lieu n'ont pas encore été communiqués mais il est possible que Lionel Messi vienne saluer ses anciennes couleurs en compagnie de Sergio Busquets et Jordi Alba.

¡La Xavineta 🆚 un club de la Liga MX! 😱@FCBarcelona jugaría un amistoso ante un rival mexicano, por confirmar, en diciembre, según la Cadena SER.



El partido sería en Estados Unidos y la intención es que los Culés generen ingresos con este duelo. 💰 pic.twitter.com/pcdDVXZQRp — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 13, 2023

