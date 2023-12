FC Barcelone : les supporters blaugranas s'inclinent face au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Une saison blanche pour le FC Barcelone ? Mundo Deportivo s’est posé la question et est allé sonder les socios blaugranas alors que la deuxième partie de l'exercice 2023-24 va débuter. Actuel 4e de Liga, avec des adversaires redoutables devant lui comme l’Atlético Madrid, Gérone et le Real Madrid, le Barça devrait avoir bien du mal à mener à bien ses objectifs qui étaient de conserver son titre de champion d'Espagne et de faire un gros parcours en Champions League. C'est en tout cas le sentiment des supporters...

84% des socios ne croient pas en un triomphe en Liga

Sondés par Mundo Deportivo, les socios ont répondu à deux questions: "À quel titre le Barça doit aspirer ?" et "Jusqu’où le Barça peut arriver en Ligue des champions ?". On constate qu’un total de 84% des socios ne croient pas en un triomphe en Liga cette saison. Ils sont même 30,66% à penser que la saison sera blanche. En ce qui concerne la Champions League, 56% pensent que leur club se qualifiera pour les quarts de finale et 17,66% pensent que les Blaugranas s’inclineront face au Napoli en huitième de finale. Pas très optimiste, tout ça...

