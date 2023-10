FC Barcelone : Lewandowski se lâche sur Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On vous le disait ce matin sur notre site, au travers de la revue de presse espagnole, Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, n'a pas caché que l'objectif numéro 1 cette saison était la Ligue des Champions. Attente réalisable, selon lui, surtout en comparant l'exercice actuel à celui de l'année dernière. "Les choses étaient beaucoup plus chaotiques, maintenant il y a une plus grande stabilité. Des changements qui sont dus à l’arrivée et au départ des joueurs, mais le noyau a été maintenu."

Travail plus visible

L'ancien du Bayern Munich en a également profité pour se lâcher sur son entraîneur, Xavi. Avec des propos qui peuvent être interprétés comme des louanges, mais pas que.

"Je suis ouvert à ce que Xavi me dit. Malgré mon expérience, j’apprends encore de lui. Des choses qui peuvent m’aider à marquer plus de buts et être plus utile à l’équipe pendant les matches. Xavi s’améliore et son travail devient plus visible."

Podcast Men's Up Life