FC Barcelone : Lewandowski sous le choc avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le duel entre Karim Benzema et Robert Lewandowski vaudra le détour, ce soir, au Camp Nou lors du dernier Clasico de l saison en demi-finale retour de la Coupe du Roi (21h). En attendant ce bras de fer, l’attaquant du FC Barcelone (34 ans) n’a pas caché son étonnement devant le récent limogeage de Julian Nagelsmann au Bayern Munich.

Le départ de Lewandowski pas lié à Nagelsmann

« C’était une surprise. Cela se passait très bien en Ligue des Champions pour le Bayern. En Bundesliga, la façon dont ils jouaient n’était pas celle qu’ils souhaitaient, mais le titre était encore largement à leur portée, a-t-il indiqué à Bild. Mon départ ? J’ai juste senti à ce moment-là que je pourrais perdre la joie du football si j’étais resté plus longtemps à Munich. J’ai toujours pensé que je jouerais dans un autre championnat. J’étais en Allemagne depuis très longtemps (11 ans) et j’étais curieux d’apprendre une nouvelle langue et me développer. »