FC Barcelone : même blessé, CR7 envoie une réponse cinglante au sacre de Messi

Lionel Messi (33 ans) marche sur l’eau depuis le début de l’année 2021. Auteur d’une prestation mirifique samedi à Séville contre Bilbao (4-0), l’attaquant du FC Barcelone a inscrit un doublé et a été dans tous les bons coups offensifs des Blaugrana.

On attendait la réponse de Cristiano Ronaldo dès le lendemain mais il a dû déclarer forfait face à l’Atalanta Bergame à cause d’une blessure. Résultat, la Juventus Turin s’est inclinée (0-1) et a déjà dit adieu à un dixième Scudetto d’affilée.

La Juve ne gagne jamais sans CR7 en Serie A

Ce revers est de toute façon une constante sans Cristiano Ronaldo (36 ans). Sans l’ancien attaquant du Real Madrid, la Vieille Dame n’a jamais gagné en Serie A cette saison. Le bilan est ainsi de 3 nuls et une défaite. « C’est notre buteur, il s'adapte à ces matches car c'est un champion », a réagi Andrea Pirlo au micro de la Sky. Les détracteurs de CR7 auront un argument en moins pour le descendre à l’avenir.