FC Barcelone - Mercato : Laporta taille le Real Madrid, fait de grandes annonces et active un nouveau levier !

Joan Laporta s'efforce de redresser les finances du FC Barcelone et il multiplie les partenariats juteux. Deux mois après la vente d’une partie de Barca Studios pour 120 M€, le Barça a annoncé un nouveau partenariat : un accord a été conclu avec le parc d’attractions voisin de PortAventura, situé à Tarragone, à une centaine de kilomètres de la cité catalane.

PortAventura nouveau partenaire

« Ce partenariat avec PortAventura World répond au projet stratégique du FC Barcelone d’explorer de nouvelles façons de générer des ressources au sein de l’industrie du divertissement. Le faire avec un compagnon de voyage expérimenté et enraciné sur le territoire comme PortAventura est pour nous l’une des plus grandes garanties de succès », s'est réjoui Juli Guiu, vice-président du département marketing du Barça. Le président du conseil d’'administration de PortAventura World, Arturo Mas-Sardá, s'est quant à lui félicité de ce partenariat qui "offrira aux visiteurs des expériences inoubliables alliant plaisir et passion du sport." Aucun montant n'a été révélé, mais on peut facilement imaginer que ce partenariat va rapporter gros au Barça, et qu'il boostera ses prochaines enveloppes Mercato.

Sur ce point, Laporta a fait des annonces de taille lors de l'Assemblée Générale du jour : « On retourne sur le chemin de l'excellence, on a des jeunes de grands talents qui viennent majoritairement de la Masia. Nos joueurs sont plus valorisés sur le marché, a-t-il constaté. Nous avons réussi à contrôler de nouveau la masse salariale. Elle représentera, cette saison, 57% des revenus totaux. Les obstacles viennent de l'extérieur, des organismes, des gens qui nous attaquent parce que nous sommes qui nous sommes et représentons ce que nous représentons. Ils nous attaquent parce que nous allons bien à nouveau. Dans un an, nous reviendrons au Spotify Camp Nou. Économiquement, nous allons beaucoup mieux. Nous avons pris des décisions courageuses et nous avons sauvé le club de la tragédie. »

Laporta: "Nous voulons être profondément reconnaissants pour la confiance. Ils ont su interpréter correctement la réalité du club et nous ont accompagnés à la recherche de solutions pour sauver l'entité. Nous avons tous sauvé le club." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 21, 2023

Réplique au Real Madrid

Au sujet de l'affaire Negreira, le président du Barça a encore attaqué le Real Madrid. « Concernant le cas Negreira, cette campagne sans précédente était pour abîmer notre image ete on ne doit pas le permettre. On est en alerte permanente. Ils diffament mais ils ne trouveront rien. Le cas Negreira profite à certains pour attaquer le Barça. Ils ne veulent pas qu'on soit plus qu'un club, a-t-il tonné. Ce madridisme sociologique n’était pas bien quand nous dominions. Maintenant, ils voient que le président qui les a battus est revenu, que Xavi qui les dominait lorsqu'il était joueur est entraîneur, qu'il remet le Barça sur des rails, ils nous attaquent. Quand je parle de madridisme sociologique, c'est évident. Le pouvoir politique, médiatique, financier et même sportif. Quand je parle de madridisme sociologique, c'est évident. Le pouvoir politique, médiatique, financier et même sportif. »

