FC Barcelone - Mercato : pourquoi Messi n'est pas revenu, pourquoi Luis Suarez le rejoint à Miami !

Lui-aussi est un grand nom du Barça. Peut-être pas une légende, mais un joueur qui a indéniablement marqué son époque. Il s'agit du Bulgare Hristo Stoichkov, au sein du club de 1990 à 1995 et de 1996 à 1998, Ballon d'or 1994 et vainqueur d'une C1 avec le club catalan. Interrogé par les médias, lors de la présentation de Lionel Messi à Miami, l'ancien attaquant en a profité pour donner son point de vue sur le non-retour de la Pulga en Catalogne.

Baisse de salaires

"Beaucoup de gens le critiquent parce qu'il ne voulait pas revenir, mais ils ne pensent pas à la façon dont il est parti. Il est facile de demander qu'il revienne, mais Messi a fait quelque chose que peu de gens feraient, dire qu'il ne reviendrait pas pour que ses coéquipiers ne souffrent pas. Cela montre sa grandeur, car s'il pouvait revenir, le président aurait certainement dû baisser les salaires des joueurs et réduire d'autres coûts. Messi n'a jamais voulu qu'un de ses coéquipiers vive une telle expérience. Si le club ne peut pas le faire, c'est fini. Les affirmations selon lesquelles il ne voulait pas revenir ne sont pas vraies."

Par ailleurs, et c'est une information donnée par un proche du clan Messsi, le journaliste Gaston Edul, Luis Suarez, qui a oeuvré de nombreuses années avec la Pulga au Barça, devrait bel et bien le rejoindre à Miami. Les négociations sont à ce stade bien avancées. Et on ne doute pas des infos du journaliste, bien placé...

