FC Barcelone - Mercato : un jeune défenseur frappe à la porte de Xavi

Avec les blessures de Jules Kounde et d'Alejandro Balde, le FC Barcelone se retrouve dépourvu en défense, en particulier sur les côtés où les solutions ne sont pas légion pour Xavi. Et selon Mundo Deportivo, le coach blaugrana pourrait ouvrir la porte à un espoir du club.

Hector Fort dans les petits papiers

Il s'agit d'Hector Fort. Latéral droit de 17 ans, le joueur est titulaire cette saison avec le Barça Atlétic et réalise un bon début de saison, profitant de la blessure de Trilli, recruté à La Corogne. "Il a marqué un but contre le Celta Fortuna et montre qu'il peut être un joueur intéressant pour le futur du club", indique le média catalan, en précisant que Xavi suit attentivement sa progression.

🔵🔴 Héctor Fort pide paso para ser el suplente de Cancelo



🔎 El joven lateral derecho, todavía en edad juvenil, está siendo indiscutible en este inicio de temporada con el Barça Atlètic



✍️ @jbatalla7 https://t.co/Ovb5mMWf9i — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 14, 2023

