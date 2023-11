FC Barcelone : Messi n’a pas menti, pas de retour possible à court terme !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le média Jijantes pensait tenir un scoop en annonçant que Lionel Messi et Joan Laporta avaient discuté en marge du gala du Ballon d’Or à Paris et que les deux hommes avaient planifié un hommage du Barça à son astre argentin, il n’en est rien.

Le journaliste reconnait s’être trompé pour le retour de Messi

Hier, sur Instagram, la Pulga avait mis un coup de climatisation à cette information : « Vous mentez… une fois encore ». Plutôt que de confirmer ses dires, le journaliste Gerard Romero, à l’origine de cette information, a fait amende honorable en s’excusant auprès de Messi, des supporters et du Barça :

« MILLE EXCUSES à tous, et MILLE de PLUS. On m‘a encore trompé avec quelque chose lié à LÉO. Je n’apprends pas. Désolé. TRÈS embêté. J’accepte tout ce que vous me dites aujourd’hui et je vous promets que nous travaillerons pour que cela ne se reproduise plus. Mes excuses », a-t-il écrit sur X.

Même si le calendrier de Lionel Messi s’est bien déchargé avec l’élimination précoce de l’Inter Miami en MLS, il parait en effet délicat d’imaginer organiser un hommage digne de ce nom au désormais octuple Ballon d’Or alors que le Camp Nou est en travaux et pas prêt à l’accueillir. Le timing ne s’y prête tout simplement pas.

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023

