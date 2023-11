FC Barcelone : Messi toujours très remonté contre Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Fusionnelle pendant deux décennies, la relation entre Lionel Messi et le FC Barcelone ressemble désormais à des montagnes russes. Lundi soir, on était sur un sommet après la révélation d'un rapprochement entre l'Argentin et Joan Laporta pour l'organisation d'un hommage à la fin des travaux du Camp Nou. Le lendemain, on était sur un creux avec un démenti fracassant du joueur. Ce mercredi, Marca révèle que les choses ne risquent pas de s'arranger entre le président du Barça et son ancien joueur. Ce dernier, très rancunier, refuse toujours de lui parler.

Messi rancunier comme jamais

Marca ironise sur le fait que le moment où Laporta et Messi ont été le plus proches lundi lors du Ballon d'Or, c'était à l'aéroport du Bourget, quand la délégation barcelonaise a devancé de peu celle de l'Argentin. Les échanges entre les deux hommes via WhatsApp sont rarissimes et toujours très froids. Laporta n'a pas de meilleures relations avec Jorge Messi. Le dernier message entre les deux hommes remonte à cet été, quand le paternel a annoncé au dirigeant que son fils ne reviendrait pas en Catalogne. Les deux parties ont la même volonté de mettre sur pied un hommage à Lionel Messi mais en l'état actuel des choses, la logistique s'annonce très compliquée à cause de ces tensions nées de la non-prolongation de l'octuple Ballon d'Or...

