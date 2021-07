FC Barcelone : Messi voit un rival très sérieux surgir au Ballon d’Or

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L’Euro vient de se terminer et l’Italie est sacré championne d’Europe après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but. Plusieurs joueurs sont sortis du lot, le milieu de terrain italien, Jorginho (29ans), a réalisé une saison exceptionnelle en remportant l’Euro et la Ligue des Champions. Il devient un candidat très sérieux à l'obtention du Ballon d’Or.

Lionel Messi et Jorginho figurent tous les deux parmi les grands favoris au Ballon d’Or. La Pulga, qui a déjà obtenu ce trophée 6 fois, vient de gagner la Copa América tandis que Jorginho a remporté l’Euro. Ce qui pourrait peser dans la balance, c’est que le milieu de terrain de Chelsea a aussi remporté la Coupe aux grandes oreilles. Un détail qui ne passerait pas inaperçu auprès des votants. Reste à savoir si c’est suffisant pour détrôner le numéro 10 Barcelonais.