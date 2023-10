FC Barcelone, PSG : un Blaugrana est fan de Verratti et d'un ancien du Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone va retrouver le FC Porto en Ligue des Champions ce mercredi soir après sa large victoire contre Antwerp (5-0). Gavi a accordé une interview à la La Vanguardia dans laquelle il a notamment été question de ses idoles, des milieux qui l'inspirent.

Isco et Verratti pour modèles

Et le jeune milieu de 19 a cité Andres Iniesta, mais aussi un ancien joueur du PSG et un ancien du Real Madrid. «Avant tout Iniesta, mais aussi Isco et Verratti», a-t-il en effet confié.

Podcast Men's Up Life