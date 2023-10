FC Barcelone - Real Madrid : deux retours surprise côté Barça pour le Clasico ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Samedi, c'est le Clasico, l'affiche tant attendue entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et deux retours sont annoncés côté catalan pour ce premier sommet de Liga. C'est AS qui sort l'info. Selon le quotidien ibérique, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong seront présents pour défier le Real.

Lewandowski et De Jong de retour, et peut-être même Raphinha

Le Polonais et le Néerlandais devraient reprendre l'entraînement collectif avec le groupe de Xavi dès vendredi matin. Mieux : Raphinha pourrait lui aussi être de la partie. Le Brésilien fera un test demain mais ses sensations seraient plutôt bonnes.

Une pluie de bonnes nouvelles pour Xavi même si le journaliste de Sport Toni Juanmarti nuance les informations de la presse madrilène en expliquant concernant Lewandowski qu'aucune décision ne serait prise avant demain et que, quoi qu'il arrive étant donné qu'il n'est pas à 100%, l'ancien du Bayern Munich ne jouerait que 15-20 minutes et seulement si cela s'avérait nécessaire.

