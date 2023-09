FC Barcelone, Real Madrid : les deux clubs pourraient déjà oublier la Liga !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dix-neuf points au compteur après sept journées, cela fait rêver. Forcément. Car cela correspond tout de même à six victoires et un match nul. Tel est le bilan de la formation de Gérone, en Liga, actuel leader surprise du championnat devant le Real Madrid et le FC Barcelone.

Girona campeón ?

Rien ne dit que la surprise durera et que les deux mastodontes du foot ibérique ne passeront pas devant au cours des prochaines semaines. Mais une statistique interpelle tout de même. Ainsi, et dans l'histoire, seules trois équipes avec un tel bilan en début de saison n'ont pas remporté la Liga ! L'Espanyol de Barcelone, à deux reprises, et le Sporting Gijon.

A suivre...

19 - Teams that never were @LaLigaEN champions with 19+ points after their first seven games of the season:



1932/33 - RCD Espanyol

1952/53 - RCD Espanyol

1979/80 - Sporting de Gijón

2023/24 - GIRONA FC



Historical. ⚪️🔴 pic.twitter.com/LNujCD0Xdl — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023

