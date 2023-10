FC Barcelone - Real Madrid : gros coup dur pour le Clasico

Spectacle planétaire, le Clasico est un rendez-vous très attendu de la saison footballistique. La Liga fait donc en sorte que son exposition soit maximale, par exemple en ne programmant aucun autre match au même moment ou en adaptant l'horaire de la partie afin qu'un maximum de monde puisse la suivre devant son écran. C'est pourquoi celui de samedi débutera à 16h15. Ce sera le midi aux Amériques, l'heure du goûter en Europe et le prime time en Asie. Un horaire idéal pour tout le monde sauf... le Royaume Uni !

En effet, une loi remontant aux années 60 interdit la diffusion de football à la télévision le samedi après-midi pour ne pas impacter les affluences dans les stades des divisions inférieures. Le responsable média de la Liga outre-Manche, Keegan Pierce, a plaidé pour un changement de la loi, afin que seuls les matches britanniques soient interdits à la télévision le samedi après-midi. Mais toujours est-il qu'en attendant, l'audience du Clasico va en être impactée.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

The players already rockin' the new Barça x @rollingstones x @Spotify collection! WIll you? 👅



𝗡𝗼𝘄 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 in Barça Stores! 🤘💥