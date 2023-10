FC Barcelone, Real Madrid : Pedri fait une grande annonce en vue du Clasico !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis un an, la carrière de Pedri est polluée par les blessures. Le milieu de 20 ans a beaucoup donné lors de sa première saison au FC Barcelone, enchaînant les compétitions avec les Blaugranas et les compétitions de jeunes de l'Espagne, et il le paye aujourd'hui. Blessé depuis la fin août aux ischios, il est rétabli et pourrait reprendre la compétition ce week-end, pour le déplacement à Grenade.

"Le Clasico ? Si tout va bien, je serai au top de ma forme !"

Mais le meilleur est ailleurs ! Lors d'un tchat avec The Residency, le milieu de terrain a annoncé qu'il devrait être présent et en forme pour la réception du Real Madrid le 28 octobre ! "Le Clasico ? Si tout va bien, je serai au top de ma forme !", a-t-il déclaré. Reste à savoir qui il remplacera dans le onze de départ car, ces derniers temps, Gavi et Ilkay Gündogan occupaient les deux places les plus avancées du trio du milieu de terrain.

