FC Barcelone – Real Madrid : une mauvaise nouvelle se confirme en vue du Clasico

Si le FC Barcelone s’est voulu très réservé sur la durée d’indisponibilité de Robert Lewandowski, sorti sur blessure mercredi à Porto en Ligue des Champions (0-1) et souffrant d’une entorse à la cheville gauche, tout porte à croire que les Blaugranas essaient de maquiller une nouvelle encore plus embêtante pour Xavi : l’absence du buteur polonais pour le Clasico du 29 octobre prochain.

Après De Jong, Lewy absent pour le Clasico

En effet, dans l’émission El Chiringuito de Jugones ce jeudi après-midi, Josep Pedrerol a déjà quasiment acté le forfait de Robert Lewandowski, lequel aura sans doute besoin d’un mois pour revenir à la compétition alors que le choc face au Real Madrid à Montjuïc est fixé dans moins de 4 semaines.

S’il aura sans doute récupéré Pedri et Raphinha d’ici là, Xavi devra faire sans deux des cadres les plus importants de son effectif puisque Frenkie De Jong n’est pas attendu, non plus, avant le mois de novembre prochain…

