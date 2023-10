FC Barcelone, Real Madrid : une vidéo de Fermin Lopez fait beaucoup parler en Espagne

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Trois jours après un succès laborieux sur Bilbao (1-0) et à quatre jours de la réception du Real Madrid, le FC Barcelone a péniblement battu le Shakhtar Donetsk (2-1) mercredi soir. Face aux Ukrainiens, il y a bien eu des satisfactions comme l'incroyable Fermin Lopez, auteur à 20 ans de son premier but en Champions League d'une frappe surpuissante.

Une célébration à la Cristiano Ronaldo

Un Lopez qui se retrouve, bien malgré lui, au centre d'une petite polémique en Espagne. On y voit Lopez, pur produit de la Masia, en train de célébrer un but inscrit avec la réserve blaugrana, d'un joli ciseau, en imitant Cristiano Ronaldo et son célèbre "Siuuu". Ce qui ne passe pas forcément bien dans ce club où Lionel Messi est toujours Roi...

🤯 FERMÍN LÓPEZ, ¿FAN DE CRISTIANO?



🎥 Es el video más viral: el canterano culé celebrando un gol con el ‘Siuuu’ el año pasado.pic.twitter.com/28TZCHAVjg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2023

