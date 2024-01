FC Barcelone : service minimum en Coupe du Roi, Raphinha s'illustre

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone se déplaçait dimanche soir en Coupe du Roi à Barbastro, dans la province de Huesca, pour affronter une équipe de D4. Le Barça l'a emporté (3-1) avec un premier but signé Fermin, en première mi-temps, et un second de Raphinha, au retour des vestiaires

Raphinha passeur et buteur

Le Brésilien avait déjà été à l'origine de l'ouverture du score. Le Barça, ronronnant, a ensuite encaissé un but mais Robert Lewandowski a plié la rencontre dans les dernières minutes, sur penalty, avant que le Barça n'encaisse un second but sur penalty. Pas glorieux... A noter l'entrée en jeu de la recrue Vitor Roque, qui a raté un face à face avec le gardien de Barbastro, et le bon match du jeune Fort, aligné au poste de latéral gauche et passeur sur le but de Raphinha.

89' Quelle action pour Vitor Roque ! Servi par Lewandowski, l'attaquant brésilien se retrouve seul face au gardien mais manque son face-à-face ! (1-3) #BarbastroBarça pic.twitter.com/xr6j7jgsR0 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 7, 2024

