FC Barcelone - Shakhtar Donetsk : la compo de Xavi est tombée !

Seul leader du groupe H après deux victoires en autant de matchs disputés, le Barça, qui reçoit ce mercredi (18h45) le Shakhtar Donetsk, à l’occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, cherchera à faire la passe de trois et à consolider sa place de leader. Et à une heure du coup d’envoi de cette rencontre, on connaît les compositions officielles des deux équipes.

FC Barcelone : Ter Stegen - Cancelo, Araujo, Martinez, Alonso - Fermin, Romeu, Gündogan - Yamal, Félix, Torres.

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov - Bondarenko, Stepanenko, Sudakov - Zubkov, Sikan, Krysvik.

