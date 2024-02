FC Barcelone : sur le départ, Xavi tient pourtant tête à Ancelotti !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Analyse très intéressante réalisée par Mundo Deportivo. Le quotidien catalan a comparé les bilans de Carlo Ancelotti et Xavi en Liga depuis que ce dernier a pris les rênes du FC Barcelone, le 6 novembre 2021. On aurait pu s'attendre à ce que l'entraîneur du Real Madrid ait de meilleures statistiques puisqu'il a été prolongé par sa direction, très satisfaite de lui, alors que le Blaugrana a décidé de partir en juin en raison d'une saison jugée mauvaise. Eh bien, pas du tout !

Xavi a pris plus de points en Liga qu'Ancelotti

Les deux techniciens ont dirigé 83 matches et c'est Xavi qui a remporté le plus de victoires (57 contre 56) et pris le plus de points (185 contre 183). Son bilan offensif est moins bon (168 buts du Real, 154 du Barça) mais le défensif est meilleur (63 buts encaissés du FCB, 66 du Real). Chacun a remporté une Liga, même si le Real Madrid est bien parti pour en décrocher une deuxième sur les trois dernières saisons. Mais il y a l'impression, donc. Celle que la machine madrilène est bien rodée alors que le jeu blaugrana est trop souvent grippé, décevant. Et c'est ça, plus que les statistiques, qui ont poussé Xavi à dire stop.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Xavi y Ancelotti tienen cifras idénticas en Liga



✍ @xavierbosch https://t.co/aGofd8ZsT0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 6, 2024

Podcast Men's Up Life