FC Barcelone : un autre coup de sang de Gündogan révélé avant le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Remonté à l’issue du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2), Ilkay Gündogan a eu des mots très forts à l’égard du vestiaire du FC Barcelone : « Je viens du vestiaire et évidemment les gens sont déçus après un match aussi important, si crucial, et un résultat si inutile. J'aimerais voir plus de colère, plus de déception. C'est une partie du problème », a notamment déploré l’Allemand, qui n’a pas quitté Manchester City pour vivre de telles désillusions.

Déçu de son accueil

Selon Sport, il ne s'agit pas de sa première colère. L'Allemand aurait fait part de son étonnement et de sa déception aux dirigeants catalans à son arrivée au Barça, estimant l'accueil du club blaugrana un peu léger en termes d'accompagnement, notamment pour l'aider à trouver son logement, le transport et l'accueil de sa famille. Un souci qui, selon le quotidien catalan, a été relevé par plusieurs nouveaux joueurs. Mais Gündogan, lui, n'a pas hésité à s'en ouvrir aux dirigeants.

Podcast Men's Up Life