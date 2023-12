FC Barcelone : un contrat juteux en péril, trois géants à l’affût

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone n’a, en théorie, aucune question à se poser sur son contrat équipementier après avoir signé en 2016 un bail record avec Nike courant jusqu’en juin 2028, Joan Laporta entend bousculer les règles du jeu.

Un conflit Barça - Nike

En effet, selon Ara, un litige entre la firme américaine à la virgule et le club au niveau de Barça Licence Merchandising crée de grosses tensions actuellement… et il n’est pas totalement exclu qu’un divorce à l’amiable intervienne avant la fin du présent contrat.

Toujours d’après le quotidien catalan, Adidas, New Balance et Puma sont en embuscade sur le dossier. Pour rappel, Nike verse aujourd’hui 105 M€ par an au Barça pour être son équipementier et la somme est assortie d’une part de bonus de 50 M€ en fonction des résultats…

